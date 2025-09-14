A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde yarın saat 21.00’de Almanya ile karşılaşacak. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, maçın 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda dev ekranda yayınlanacağını duyurdu. Başkan Acar, tüm vatandaşları milli coşkuyu birlikte yaşamak için meydana davet etti.
Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonluğu için yarın saat 21.00’de Almanya karşısına çıkıyor!
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanımızda dev ekranda bu tarihi ana tanıklık edeceğiz.
Kalbimiz, coşkumuz ve dualarımızla Milli Takımımızın yanındayız!… pic.twitter.com/kkkpo8r8qm