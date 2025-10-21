Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevrelerinde, Hatay’ın kıyı bölgelerinde, Adana’nın güneydoğusunda ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.