Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevrelerinde, Hatay’ın kıyı bölgelerinde, Adana’nın güneydoğusunda ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 20, 2025
Doğu Akdeniz'in Doğusunda Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @OsmaniyeValilik @HatayValiligi @TCAdanaValiligi @TCkahramanmaras pic.twitter.com/i7HeC70xqz
Muhabir: Haber Merkezi