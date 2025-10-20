SÜMER TAŞKIRAN

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun oyuyla 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Aksakal, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıslı soydaşlarımızın özgür iradesini ortaya koyan bu seçimin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve uluslararası statüsünün tanınması yönünde Türkiye Cumhuriyeti devletiyle dış politika kulvarında birlikte yürüyeceğine dair Sayın Erhürman’ın yaptığı ilk açıklama değerlidir ve böyle de olmalıdır.”

MAVİ VATAN'DAKİ TÜRK HAKİMİYETİ SONSUZA KADAR SÜRECEK

DSP Genel Başkanı Aksakal, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının korunmasının Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmayla güçleneceğini belirterek, “Ancak bu şekilde Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’daki Türk hâkimiyeti sonsuza kadar yaşatılabilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DURUŞUNDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEK"

Aksakal, Rum kesimi yöneticilerine ve küresel güç odaklarına da sert mesaj gönderdi:

“Başta Rum kesimi yöneticileri ve küresel emperyalizmin senaristleri iyi bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs Adası’nda iki devletli çözümü ortaya koyan kararlı duruşundan asla taviz vermeyecektir.”