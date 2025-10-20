İmamoğlu’nun “diploma davası” 2’inci duruşmanın görüleceği binaya avukatlar ve basın mensupları alınmadı. Jandarma ekiplerinin binanın kapısını kilitleyerek girişleri engellediği belirtildi.
Uygulamaya tepki gösteren avukatlar, “savunma hakkı engelleniyor” diyerek duruma itiraz etti. Silivri Cezaevi’nde duruşmanın görüleceği binaya alınmayan avukatlar jandarma engelini aşarak binaya girdiği öğrenildi.
Olay yerinde kısa süreli arbede yaşanırken, duruşmanın ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi