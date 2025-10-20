11 Eylül'de, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ da ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakmıştı.

İki haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

KENAN TEKDAĞ EVİNDEN ALINDI

Operasyon kapsamında 3 gün önce 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden 26 kişi İstanbul Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan isimler sabah saatlerinden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri akşam saatlerinde tamamlanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 11 kişi 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları ile tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Hakimliğe sevk edilen aralarında Kenan Takdağ ve Remzi Sanver'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.