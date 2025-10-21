Ekipler, aracın sürücüsüne “sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak” suçundan 19 bin 670 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine el konularak psikiyatri muayenesi yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Ayrıca şüpheli hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozan, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.