İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun davası, İstanbul Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülecek.

12 Eylül’de yapılan ilk duruşmada iddianame mahkeme tarafından özetlenmiş, dava ara karar ile 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.