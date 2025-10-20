Kütahya'nın Asırlık Mirası Beklenmedik Bir Sektörü Nasıl Şekillendiriyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun davası, İstanbul Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülecek.

12 Eylül’de yapılan ilk duruşmada iddianame mahkeme tarafından özetlenmiş, dava ara karar ile 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

Kaynak: DHA