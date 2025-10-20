Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve başlamadan önce net bir mesaj verdi. Erhürman, “Dış politikada Türkiye ile istişare etmeden adım atılmayacak” diyerek yeni dönemin önceliklerini ortaya koydu.

Türkiye İle Tam Koordinasyon

Lefkoşa’da toplanan kalabalığa seslenen Erhürman, seçim sürecinde kendisini destekleyen ya da eleştiren herkese teşekkür ederek birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. “Bu ülke hepimizin, artık birlikte üretme zamanı” diyen Erhürman, Kıbrıs meselesinde de Türkiye ile koordinasyonun önemine dikkat çekti.

“Türkiye, bizim hem en yakın dostumuz hem de güvenliğimizin teminatıdır” ifadelerini kullanan Erhürman, adada barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm için karşılıklı güven ortamının korunacağını belirtti.

Seçim sonrası yaptığı açıklamalarda, gençlere ve kadınlara da özel bir vurgu yapan Erhürman, “Çocuklarımız için çok önemli işler yapacağız. KKTC’yi daha adil, daha üretken bir ülke haline getireceğiz” dedi.

Erhürman’ın önümüzdeki günlerde hükümet kurma süreci ve Türkiye ile yapılacak ilk resmi temaslara dair takvimi açıklaması bekleniyor. Yeni cumhurbaşkanının öncelikli gündeminde ekonomi, uluslararası tanınırlık ve Kıbrıs müzakereleri olacak.