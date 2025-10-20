İyi Partiden ihraç edilen ve bir süredir bağımsız kalan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP Genel Başkanı Özgül Özel ile görüşme yaptıktan sonra CHP'ye katılma kararı aldı.

ADNAN PEKER İKNA ETTİ

Dikbayır'ın CHP'ye katılmasında İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye geçen Adnan Beker'in etkin rol oynadığı belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sayın Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.