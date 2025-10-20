Türk basınının usta kalemlerinden Oğuz Uçar, 46 yılı aşkın gazetecilik birikimini dijital dünyaya taşıyor. "EkonomistTÜRK" adlı yeni dijital platformuyla YouTube yayıncılığına adım atan Uçar, kanalında Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini, sektör liderleriyle röportajları ve güncel piyasa analizlerini izleyicilerle buluşturacak.

İngiltere'nin köklü ekonomi dergisi The Economist'e gönderme yapan EkonomistTÜRK platformu, "Türk ekonomisinin sesi" olmayı hedefliyor. Uçar'ın moderatörlüğündegerçekleşecek yayınlar, haftalık röportajlar ve tartışma programlarıyla dolu olacak.

Enflasyon, sürdürülebilir kalkınma ve global ticaret fırsatları gibi konularının ele alınacağı EkonomistTÜRK’ kanalı ekonomi ile ilgilenenlere ayrı bir nefes alma kapısı olacak. EkonomistTÜRK’ün İmtiyaz Sahibi Uçar, "Yılların birikimiyle, gerçekleri sansürsüz paylaşmak istiyorum. Simavi ailesinin yönettiği Hürriyet gazetesinde ‘Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır. Sakın satma’ anlayışı ile çalışmış gazetecilerden biriyim. Kimsenin uşağı olmadan, kimseye saldırmadan, hakaret etmeden habercilik yapacağım. Her görüşten konuklarım olacak. Onlarla sohbet ederken, sizlerden gelen soruları da kendilerine yönelteceğim. Daha sonra da bu konuklarımla yaptığım röportajları deşifre ederek Anadolu’nun dört bir yanındaki meslektaşlarım ile paylaşacağım” dedi.

OĞUZ UÇAR KİMDİR?

1961 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Oğuz Uçar, mesleğine 1979 yılında Bolu'da adım attı. 1986'da profesyonel gazeteciliğe geçen Uçar, Hürriyet Haber Ajansı'nın (HHA) kurucu Bolu Büro Şefi oldu. 1989'da HHA Genel Müdürü Hasan Yılmaer'in (212 Sayılı Basın Yasası'nın mimarı ve Türk basınının "Ulubatlı Hasan'ı") teklifiyle, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'in onayı üzerine İstanbul İstihbarat Servisi'nde görev aldı.

Hürriyet ailesinde 20 yıl çalışan Uçar, 2001'de emekli oldu.

Ancak gazetecilik tutkusundan vazgeçmedi. Dünya Gazetesi'nde 3 yıl Bolu ve Düzce Bölge Temsilciliği yaptı. Televizyonculuğa Gülgûn Feyman ile adım atan Uçar, Erdoğan Aktaş'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Ciner Yayın Holding bünyesindekiKanal 1 ve Ajans Haber Türk'te (AHT) Yurt Haber Şefi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 6 yıl öğretim görevlisi olarak geleceğin gazetecilerine ders verdi. Cem TV'de Haber Müdürü, Uzay Haber'de Genel Yayın Yönetmeni oldu. İzmir'de yaşadığı dönemde, ANKA Haber Ajansı'nda Yurt Haber Müdürü olarak görev aldı. 7 ayda 116 kişilik kadro kurdu ve yurt muhabirleri ağıyla bağlantısını sürdürerek portföyüne yeni isimler kattı. 2006'dan beri Sürekli Basın Kartı taşıyan Uçar, deprem haberlerinden siyasi analizlere kadar pek çok kritik dönemde, ön saflarda yer aldı.