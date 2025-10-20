Yavuz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları belirtti

'CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik son derece yakışıksız ve hadsiz ifadeleri maalesef siyasetin seviyesini düşürmektedir. Kullandığı çirkin üslup, siyasi nezaketten ve normal insani yaklaşımdan uzaktadır ve adeta psikolojik bir vakadır. Siyasette bu tür seviyesiz ve çirkin söylemleri şiddetle reddediyoruz. Milletimiz, her seçimde bu zihniyete gereken cevabı sandıkta vermiş, vermeye de inşallah devam edecektir.'