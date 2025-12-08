ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günkü toplantısında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler güç kazanıyor. Analistler, piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandığını, ancak Fed Başkanı Jerome Powell’dan temkinli açıklamalar gelmesi halinde risk algısının artabileceğini belirtiyor.

ABD’de açıklanan son veriler de faiz indirimi beklentilerini destekliyor. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylül ayında kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,3 artış gösterdi. Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artış kaydetti. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi aralıkta 53,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kısa vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 4,5’ten yüzde 4,1’e gerileyerek ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Para piyasalarında Fed’in toplantısında faiz indirim olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,9’a gerilerken, altının onsu yüzde 0,2 artışla 4.208 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı ise jeopolitik riskler nedeniyle yüzde 0,1 artışla 63,7 dolarda seyrediyor.

New York Borsası yükseldi, Netflix-Warner Bros. anlaşması piyasalarda hareketlilik yarattı

ABD’de cuma günü New York borsası pozitif bir seyir izledi. Netflix, Warner Bros.’u satın almak için anlaşma sağladı; anlaşma sonrası Netflix hisseleri yüzde 2,9 değer kaybederken, Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 6,3 yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 yüzde 0,19, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Avrupa ve Asya borsalarında karışık seyir

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyretti. Avro Bölgesi GSYH verileri çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış gösterdi. Almanya’da ekim ayı fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde, aylık yüzde 1,5 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya piyasalarında Japonya’da GSYH verilerinin olumsuz gelmesiyle karışık bir seyir izlendi. Çin’de kasım ayı dış ticaret fazlası 1,1 triyon dolara çıkarak beklentileri aştı. Japonya ve Çin arasındaki gerilim ise risk iştahını sınırladı. Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Nikkei 225 yatay seyretti, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Kospi endeksi ise yüzde 0,8 yükseldi.

Borsa İstanbul’da pozitif kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,81 artışla 11.007,37 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise yüzde 0,13 yükselişle 12.200 puanda işlem gördü. Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299’dan kapattı; bugün açılışta 42,5770 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde ve yurt dışında takip edilecek veriler

Analistler, bugün Türkiye’de kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, Almanya’da ekim ayı sanayi üretimi, Avro Bölgesi’nde aralık ayı Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD’de ise kasım ayı tüketici enflasyon beklentilerini yakından takip edeceklerini belirtiyor.