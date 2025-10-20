Basın İlan Kurumu’nda (BİK) üst yönetim kadrosu yeniden şekillendi. Emekliye ayrılan Cavit Erkılınç’ın yerine Abdulkadir Çay genel müdür olarak atanırken, kurumda uzun yıllardır görev yapan İbrahim Delibaş da genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

BİK’te son dönemde yaşanan yönetim hareketliliği, yapılan yeni atamalarla tamamlandı. Üst kademe değişiklikleri, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısıyla kesinlik kazandı.

Genel Müdürlük Koltuğuna Abdulkadir Çay Atandı

BİK’teki yönetim değişimi, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın emekliye ayrılmasıyla başladı. Boşalan genel müdürlük görevine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Abdulkadir Çay getirildi.

Yeni Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş

Genel müdürlük atamasının ardından toplanan Yönetim Kurulu, kurumun yeni genel müdür yardımcısını da belirledi. Kurumda farklı birimlerde uzun yıllar görev yapan ve deneyimiyle bilinen İbrahim Delibaş, bu göreve getirildi.

Yeni Yönetimle Birlikte Hedefler Yenileniyor

Deneyimli kadrosuyla dikkat çeken yeni yönetimin, Basın İlan Kurumu’nun çalışma alanlarını güçlendirmesi ve kurum hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynaması bekleniyor. Böylece Abdulkadir Çay ve İbrahim Delibaş’ın liderliğinde BİK’te yeni bir dönem resmen başlamış oldu.