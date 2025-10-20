Zeki Triko markasının kurucusu, ünlü modacı ve iş insanı Zeki Başeskioğlu, evinde yemek yerken aniden rahatsızlanarak 95 yaşında yaşamını yitirdi. Türk modasının duayen isimlerinden Başeskioğlu’nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tarihin Sıfır Noktası: Van Kalesi'nin Bilinmeyen Yüzü
Tarihin Sıfır Noktası: Van Kalesi'nin Bilinmeyen Yüzü
İçeriği Görüntüle

Ailesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.”

Muhabir: Zehra Önen