Zeki Triko markasının kurucusu, ünlü modacı ve iş insanı Zeki Başeskioğlu, evinde yemek yerken aniden rahatsızlanarak 95 yaşında yaşamını yitirdi. Türk modasının duayen isimlerinden Başeskioğlu’nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.”