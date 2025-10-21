İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılan kont denetlemelerinde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı. UDedektör köpeğin de katıldığı aramalarda 4 kilo eroin ile 39 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: DHA