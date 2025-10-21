İnan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün Ali Mahir Başarır'ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor.

Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundan.

Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek.”

AK Parti Genel Sekreteri İnan, paylaşımıyla Özel’in sözlerine sert bir yanıt vererek, partisinin hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

