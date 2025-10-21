Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Tensip zaptının hazırlanmasının ardından davanın ilk duruşma günü ve saati belirlenecek.

Soruşturmanın geçmişi

Soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanılarak yürütüldü. Bu incelemelerde, ABB’de 32 konser hizmet alımında kamu zararının 154 milyon 453 bin 221 lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 23 Eylül’de, aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlandı ve Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.