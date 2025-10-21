Bandırmaspor Kulübü, yönetim kurulu başkanının öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulun ilk toplantısı 6 Kasım’da Bandırma Santral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yapılan paylaşımda, yasal çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantının 14 Kasım’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı belirtildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bandırmaspor Kulübümüz, Yönetim Kurulu Başkanımızın öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar vermiştir. Genel kurulumuz, 6 Kasım’da Bandırma Santral Kültür Merkezi’nde ilk toplantısını yapacaktır. Yasal çoğunluğun sağlanmaması takdirinde ikinci toplantı, 14 Kasım’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Bandırmasporumuzun geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreçte, tüm genel kurul üyelerimizi ve camiamızı birlik olmaya davet ediyoruz.”

Bandırmaspor yönetimi, alınan bu kararın kulübün geleceği açısından kritik bir adım olduğunu vurgularken, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.