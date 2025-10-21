Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Adıyaman’ın İndere ilçesinde deprem sonrası kurulan yeni şehirle ilgili son görüntüleri paylaştı. Kurulan yeni yaşam alanları için “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşen Bakan Kurum, çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olarak gösterilen İndere’de TOKİ koordinesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaklaşık 5 milyon metrekare alanda yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Projede 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi görev alıyor.

İndere’de; 16 bin 467 konut, 355 iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatların büyük bölümü tamamlanmış durumda ve bugüne kadar 9 binden fazla ev ile iş yeri afetzedelere teslim edildi.

100 Bin Kişiye Konforlu Barınma

Örnek bir uydu kent olarak hayata geçirilen İndere, yaklaşık 100 bin kişiye güvenli ve konforlu barınma imkanı sunacak. Şehirde bugüne kadar; 29 bin 783 konut, 1.767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar ise 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün tamamlanması hedefleniyor.

İndere projesi, deprem sonrası hızlı ve güvenli barınma çözümleri sunması açısından Türkiye’nin örnek uydu kent projelerinden biri olarak öne çıkıyor.