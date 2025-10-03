Ayvalık'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. İlçede zaman zaman hızını attıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Ayvalık 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı'da iki evi su bastı. Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi'nde de bir evin bahçesi su ile doldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. Diğer yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 63, 8 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini ancak saat 18.00'den sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi. Yarın da bölge genelinde yağışın süreceği tahmin ediliyor.(DHA)

Kaynak: DHA