Kaza, saat 20.10 sıralarında Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi’nde meydana geldi. B.B. (17) idaresindeki 10 AOL 365 plakalı motosiklet, çöp döktükten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan B.A.’ya çarptı. Yaya ile devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A. ve B.B., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.A.’nın çöp döktükten sonra yola çıktığı ve motosiklet sürücüsü B.B.’nin yayaya çarptığı görüldü. Kazadan sonra savrulan yayanın takla atarak park halindeki bir otomobile çarptığı, motosikletin devrilerek sürücünün düştüğü görüntülere yansıdı.