2026 yılı için “Türk Dünyası Turizm Başkenti” seçilen Ankara’nın etkinlik takvimi ve resmi logosu belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güzel bir haberimiz var. 2026 yılı ‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ seçilen Ankara’mızın etkinlik takvimi belli oldu.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, tarihi, kültürü ve ruhuyla bu unvanın Ankara’ya çok yakıştığını belirterek, “Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de ‘Ankara 2026’ resmi logosunun ilk kez tanıtımını yaptı.” dedi.

“Ankara, Türk Dünyasının Kültür ve Turizm Vitrini Olacak”

Ersoy, paylaştığı mesajında, Hititlerden Cumhuriyet’e uzanan köklü geçmişiyle Ankara’nın Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan şehirlerden biri olduğunu vurguladı:

“Anadolu’nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini. 2026 yılı boyunca Ankara’yı hep birlikte yeniden keşfedeceğiz.”

Bakan Ersoy, tüm paydaşlara çağrıda bulunarak, 2026 yılı etkinlikleri için proje ve önerilerini Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşmalarını istedi.

Sahne Sanatlarından Dijital Atlas Projelerine Kadar Zengin Bir Program

Bakanlık açıklamasına göre, 2026 yılı boyunca Ankara’da kültür, sanat, tanıtım ve akademik alanlarda çok sayıda etkinlik düzenlenecek:

Deli Dumrul Modern Dans Gösterisi: Türk dünyasının efsanevi kahramanı Deli Dumrul’un hikayesi, çağdaş koreografiyle 8 Aralık’ta sahnelenecek.

“Gılgameş Destanı” Operası: Türk besteci Ahmet Adnan Saygun ’un eserinden uyarlanan konser, Türk dünyasından sanatçıların katılımıyla sahnelenecek.

“Sofra ve Niyaz Tasavvuf Musikisi Konseri” Hacı Bayram-ı Veli Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

“Halil İbrahim Sofrası” adlı iftar programı da etkinliklere dahil edilecek.

Kültürel Çalıştaylar ve Ortak Miras Projeleri

Yıl içinde “Türk Dünyası Yayıncılık Çalıştayı” ve “Turizmde Kapasite Geliştirme Çalıştayları” düzenlenecek. Bu etkinliklerde ortak alfabe, yayıncılık standartları ve turizm eğitimi gibi konular ele alınacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali, Türk Dünyasını Buluşturacak

2026 yılında 20–28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Kültür Yolu Festivali, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla konserler, sergiler ve kültürel gösterilere ev sahipliği yapacak.

Festival süresince Ankara sokakları, Türk dünyasının müziği, gastronomisi ve sanatlarıyla renklenecek.

Ankara, 22 Ülkede Tanıtılacak

Ankara için hazırlanan tanıtım filmleri 22 ülkede yayınlanacak. “GoTürkiye” ve “GoAnkara” sosyal medya kampanyalarıyla Nallıhan, Gordion, Tuz Gölü, Mogan, Eymir, Atakule gibi destinasyonlar öne çıkarılacak.

Kampanyaların toplam erişiminin 102 milyon gösterim seviyesine ulaşması bekleniyor.

Türk Tour Dijital Turizm Atlası Geliyor

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini dijital ortamda buluşturacak “Türk Tour Dijital Turizm Atlası” projesi, Ekim 2026’da tanıtılacak. Proje sayesinde kullanıcılar, etkileşimli haritalar üzerinden Türk dünyası rotalarını dijital olarak keşfedebilecek.

Ayrıca, “TripAdvisor”, “Trip.com” ve “CTrip” platformlarında “Explore Ankara” sayfaları yayına alınarak Ankara’nın uluslararası tanıtımı güçlendirilecek.

Ankara, 17 Uluslararası Turizm Fuarında Tanıtılacak

Ankara, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) koordinasyonunda 15 ülkede düzenlenecek 17 uluslararası turizm fuarında temsil edilecek.

FITUR (Madrid), ITB (Berlin), MITT (Moskova), CITB (Çin), TTG (Rimini), WTM (Londra) ve ITTF (Varşova) gibi önde gelen fuarlarda Ankara filmleri gösterilecek.

“Türk Dünyası Turizm Başkenti 2026” logosu da çeşitli tanıtım materyallerinde kullanılarak Ankara markasının uluslararası görünürlüğü artırılacak.