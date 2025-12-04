2025/23 SATIŞ

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

İLANEN TEBLİGATOrdu, Ünye, Döşemedibi Mahalle, Zeytinlik Mevkii, 1728 Ada, 6 Parselde kain taşınmazın (9.039,383,57 TL ) kıymet takdiri raporu mernis adresiniz yıkıldığı ve yerine yeni bir bina yapılmadığı ve adres kayıt sisteminde de başkaca adresiniz bulunmadığından, İsmail-Cemile Kızı 25/06/1944 doğumlu hissedar FATMA UYSAL'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02350137