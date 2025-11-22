Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyrekte farkı açtı

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte agresif savunma ve hızlı hücumlarıyla ritmi yakalayan Fenerbahçe Beko, 14-0’lık etkileyici bir seriyle oyunu kontrol altına aldı. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 24-11 üstünlükle kapattı.

Jantunen şov: Üçlük yağmuru devreyi getirdi

İkinci çeyrekte Mikael Jantunen’in dış atışlarda bulduğu isabetler Fenerbahçe’nin skor üretimini bir üst seviyeye taşıdı. Ritmini koruyan temsilcimiz, soyunma odasına 56-39’luk rahat bir avantajla girdi.

Partizan üçüncü çeyrekte dirense de yeterli olmadı

Ev sahibi ekip, üçüncü periyotta Sterling Brown’ın etkili oyunuyla farkı indirip tempoyu yükseltse de Fenerbahçe Beko kontrolü bırakmadı. Çeyrek sonunda skor 75-68 sarı-lacivertlilerin lehineydi.

Son periyotta oyun yeniden Fenerbahçe’nin eline geçti

Final çeyreğinde oyuna ağırlığını tekrar koyan Fenerbahçe Beko, savunmayı sertleştirip hücumda ritmini artırarak farkı yeniden çift haneye taşıdı ve mücadeleyi 99-87 kazanarak Belgrad’dan çok değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın yıldızı Jantunen 19 sayıyla öne çıkarken, Partizan’da Brown’ın 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 4., sezon genelinde ise 7. galibiyetini aldı. Partizan ise bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı.

Skandal pankart gerilimi: Fenerbahçe’den sahada en sert yanıt

Maç öncesi Belgrad Arena tribünlerinde büyük bir tartışma yaratan anlar yaşandı. Partizan taraftarları, 1389’daki I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı I. Murad’ı öldüren Milos Obilic figürünün yer aldığı Türk karşıtı bir pankart açtı.

Provokatif tezahüratlarla desteklenen bu pankart sosyal medyada ve spor camiasında sert tepki topladı.

Fenerbahçe Beko ise tüm gerginliğe rağmen profesyonelliğini koruyarak parkede verdiği üstün oyunla en net cevabı sahada göstermiş oldu.