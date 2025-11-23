Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, söz konusu planın nihai olup olmadığıyla ilgili soruya “Hayır” yanıtını verdi. Amacının bölgedeki çatışmayı bitirmek olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz.”

Trump yönetimi, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik temaslarını sürdürürken, 28 maddelik planın içeriğine ilişkin detaylar ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.