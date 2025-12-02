DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da “Celladına aşık olmuşlar. bize Stolckhom Sendromu yaşıyorlar” sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Tuncer Bakırhan bütün partileri Türkiye'nin demokratikleşmesinde sahici katkı sunmaya çağrırken Komisyonda özgürlüğü inşa edecek, çözüm odaklı raporlar beklediklerin, İmralı heyetin adaya gittiğini belirterek “Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Barışa katkı sunacağına inanıyorum.

Barış kapısı aralandı. Eşikte duranlar var, bu eşikten geçmek gerekiyor. Biz bütün halkların geçmesini istiyoruz. Bunun siyasetini üretiyoruz. 100 yıllık acılar ancak ortak akılla çözülebilir. Bu süreç hiçbir partiye angaje olmak demek değildi.” diye konuştu.

Özgür Özel’in DEM’e bazı ithamlarda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Öyle anlaşılıyor ki sayın Özel, kurultay kürsüsünde bize Stolckhom sendromu teşhisi koyuyor. Celladına aşık olmayın diyor. Biz de soruyoruz. Biz TBMM'de yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz sayın Özel?

Bu süreci tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir. Biz demokratik çözümü esas alan müzakere partisiyiz. Müzakere de ediyoruz kurulduğumuz günden yana mücadele ediyoruz. Halkımız barış içinde yaşamak istiyor. Böyle bir halkı sendrom ile itham etmek demokratik siyaset midir, Kürt halkına saygı duymak mıdır bu sayın Özel?

Biz bu coğrafyadaki halklar, emekçiler, ezilenler olarak celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerden, zindanlardan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerinde ucuz metaforlara kalkışmasın. Cellatlığımıza soyunan çok oldu haklısınız ama bizi kurban yapmaya kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek.”