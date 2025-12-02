Borsada fiyatları yapay biçimde etkilediği öne sürülen bir grubun uzun süredir takibinde olan ekipler, bu sabah İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla uzun yıllar milli takımda da görev yapan eski futbolcu Gökhan Gönül ile tanınan illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.

Sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 12 kişi, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Soruşturmanın kapsamının genişlediği, dijital materyaller ve hesap hareketleri üzerinde incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.

Gökhan Gönül’ün isminin dosyada “örgütlü manipülasyon” şüphesi kapsamında geçtiği, ifadesinin alınması sonrası sürecin savcılık talimatıyla netleşeceği öğrenildi.