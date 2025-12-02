Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Bütçe Sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün ele alınan Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, harcama kalemlerindeki dikkat çekici artışlara vurgu yaptı.

“MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ 7 BAKANLIĞIN TOPLAMINDAN FAZLA”

Özlale, Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alım gideri için 2026 yılına yönelik 11,73 milyar liralık ödenek teklif edildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı mal ve hizmet alım gideri, tam yedi bakanlığın toplamından daha fazla. Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Ticaret, Çevre-Şehircilik, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının hizmet alım giderlerinin toplamını geçiyor.” Özlale, bu yüksek rakamın nedenlerinin açıklanmasını isteyerek, özellikle MİT veya İletişim Başkanlığı bütçelerindeki artışların payının ne olduğunu sordu ve akşam yapılacak sunumda detay talep etti.

“MUTSUZLUK ENDEKSİ SAVAŞ DÖNEMİ SEVİYELERİNDE”

Ekonomik veriler üzerinden değerlendirme yapan Özlale, enflasyon ve işsizlik oranlarını esas alarak yeniden bir “mutsuzluk endeksi” hesapladıklarını belirtti. Sonuçların çarpıcı olduğunu söyleyen Özlale, “Bugünkü mutsuzluk düzeyi, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki seviyeye yakın. Son dönemde bir iyileşme olsa da bu tablo çok ciddi bir uyarıdır" dedi.

