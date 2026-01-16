Can Yaman’ın Yeniçeri Hasan Balaban karakterine hayat verdiği El Turco dizisinin İspanya galası, başkent Madrid’de büyük ilgi gördü. Ay Yapım imzalı dizinin özel gösterimi, dün akşam Asociacion de la Prensa Sineması’nda gerçekleştirildi.

Dizinin ilk bölümünün izleyiciyle buluştuğu galaya, Can Yaman’ın çok sayıda hayranı katıldı. Gösterim öncesi ve sonrası oyuncuya yoğun ilgi gösterilirken, etkinlik alanında uzun kuyruklar oluştu.

Bir süredir İspanyolca eğitimi alan ve İspanya’da 8 bölümlük Kelebek Labirenti dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman, galanın ardından düzenlenen söyleşide basın mensuplarının ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Yaman’ın akıcı İspanyolcası davetlilerden tam not aldı.

Yakışıklı oyuncunun, bugün de El Turco dizisi kapsamında çeşitli söyleşi ve tanıtım etkinliklerine katılacağı öğrenildi. Toplam 6 bölümden oluşan El Turco dizisi, bugünden itibaren İspanya’nın dijital yayın platformu Movistar Plus’ta izleyiciyle buluşuyor.