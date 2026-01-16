CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması” programında yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Son bir yılda emeklilerde büyük bir öfke biriktiğini ifade eden Özel, “Bir sosyal kriz geliyor, bir sosyal patlama geliyor” ifadelerini kullandı.

Özel, iktidara gelmeleri halinde asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 39 bin liraya çıkarılacağını vurgulayarak, bunun için gerekli kaynak çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Küçük esnaf ve KOBİ’ler için prim destek sistemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Özel, devletin bu noktada devreye girmesinin şart olduğunu dile getirdi.

“Meclis’te Artık Azınlık Değiliz”

TBMM’de başlattıkları emekli nöbetinin sürdüğünü belirten Özel, önümüzdeki hafta yapılacak oylamanın tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. CHP milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul’da olacağını vurgulayan Özel, diğer muhalefet partileri ile birlikte çoğunluğun sağlanabileceğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de mevcut maaşlar için “sefalet ücreti” ifadesini kullandığını hatırlatan Özel, “Bu maaşa sefalet ücreti diyen herkes sözünün arkasında durursa, Meclis’te çoğunluk emekliden yana olur” dedi.

“30 Milyon Emekli İçin Mücadele Ediyoruz”

Özel, emek ve emekli örgütleriyle birlikte, tüm partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini Genel Kurul’a sunacaklarını açıkladı. “Kim emeklinin yanında, kim değil hep birlikte göreceğiz” diyen Özel, emeklilere seslenerek sandık vurgusu yaptı.

Vergi Sistemi Eleştirisi: “Bu Düzen AK Parti’nin Kara Düzenidir”

Türkiye’de vergi yükünün büyük bölümünün dar gelirlinin sırtında olduğunu söyleyen Özel, vergilerin yüzde 64’ünün dolaylı vergilerden oluştuğunu belirtti. En zenginlerle emeklilerin aynı vergiyi ödediğini ifade eden Özel, bu sistemi “AK Parti’nin kara düzeni” olarak nitelendirdi ve ilk seçimde bu düzenin tersine çevrileceğini söyledi.

“Sandığa Kadar Kovalayacağız”

Konuşmasının sonunda emeklilerin artık zam değil, sandık istediğini vurgulayan Özgür Özel, “Açlığa, yoksulluğa ve sefalet ücretine itirazımız var. Bu itirazı sandığa kadar taşıyacağız” ifadelerini kullandı.