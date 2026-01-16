Olay, saat 10.00 sıralarında Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali G., eski nişanlısı Ceylan U. ile birlikte eve gitti. Burada, nişanın bozulması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kontrolden çıkarak bıçaklı saldırıya dönüştü. Ali G., yanında bulunan bıçakla Ceylan U.’yu ve onun kızları Songül D. (13) ile Sıla D.’yi (9) yaraladı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından kaçmayan Ali G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.