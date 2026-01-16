KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam ekrana gelecek bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Rıza Baba'nın yaşam mücadelesi, Ali'nin vicdan azabı ve Cevher'in peş peşe hamleleri tansiyonu zirveye taşıyacak.

RIZA BABA ÖLÜMÜN PENÇESİNDE

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide, Ali'nin yaptığı hatanın ardından ağır yaralanan Rıza Baba, ölümle burun buruna gelir. Yaşananlar herkesin kaderini değiştirecek gelişmelere kapı aralar.

ALİ VİCDAN AZABIYLA YANIYOR

Rıza Baba'ya yaptıklarından sonra kendini affedemeyen Ali, suçluluk duygusuyla boğuşur. Yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Cevher'den intikam almak için gözünü karartan Ali, gerekirse bu uğurda canını vermeye bile hazırdır.

CEVHER'İN KİRLİ PLANI

Tüm bu kaosun arkasındaki isim olan Cevher, hastanede Ali ve Rıza Baba'yı yakalayabilmenin peşindedir. Olan bitenler, tehlikenin henüz geçmediğini gösterir.

AYLA YIKILIYOR

Rıza Baba'nın öldüğünden endişe eden Ayla, gerçeği öğrenmek için Candan Müdür ve Selin'in yanına gider. Ancak kocasını bıçaklayanın Ali olduğunu öğrenmesiyle acıya daha fazla dayanamaz ve fenalaşarak yere yığılır.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.