Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yüksek voltajda elektrik akımına kapılması sonucu 9 Haziran Pazartesi hayatını kaybetmişti. Manisa, Büyükşehir Belediye Başkanını yeni kaybetmişken, ikinci kötü haber 14 Aralık Pazar Günü Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve iş aşkıyla Manisa halkının çok sevdiği ve değer verdiği iki başkanını kaybetmesiyle yasa boğuldu. Siyasetin arkasında çok da yakın arkadaş olarak bilinen iki dostun işte son beraber videosu...