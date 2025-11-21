ŞİŞLİ Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini sıklaştırdığını duyurdu. Belediye ekipleri; başta döner satan işletmeler olmak üzere lokanta, pastane, kafelere yönelik denetim yaptı. Dün yapılan kontrollerde hijyen ve ruhsat denetimi yapan ekipler, herhangi bir uygunsuzluğa rastlamadı. Öte yandan Şişli Belediyesi tarafından 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan gıda ürünleri üzerine faaliyet gösteren’ 102 işletmeye 301 bin 206 lira para cezası kesilirken; 26 işletme de mühürlendi.

Şişli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde ruhsat, hijyen kontrollerinin yanı sıra işletmelerin ilaçlama belgeleri de incelendi. Ekipler tarafından işletme sahiplerine temizlik, hijyen kuralları ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

102 İŞLETMEYE 301 BİN LİRA CEZA KESİLDİ 26 İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Öte yandan Şişli Belediyesi ekipleri tarafından 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde; ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan gıda ürünleri üzerine faaliyet gösteren’ 102 işletmeye 301 Bin 206 lira ceza kesildi. Ruhsat işlemleri tamamlanmayan 26 işletme ise mühürlendi.

Ayrıca Şişli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde de 124 işyeri denetlendi. Söz konusu denetimlerde 9 işletmeye belge eksikliğinden işlem yapılırken; işletmelerin içerisinde bulunan muhtelif paket veya şişe içerisinde 13.013 adet ürün toplatıldı.

ÇEVREYİ KİRLETEN İŞLETMELERE PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimlerde, ‘5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirleten 4 işletmeye de toplam 112 bin lira para cezası kesildi.