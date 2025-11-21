Bakan Yerlikaya, M.Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptığını belirtti. Kazada yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %47,2’sinin hız kuralına uyulmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi hakkında da bilgi veren Bakan, sürücülere yalnızca trafik kurallarını ezberletmenin yeterli olmadığını, herkesin doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Yerlikaya, cezanın riskli davranışı anlık olarak durdurabileceğini, denetim mekanizmalarının bu davranışın tekrarını azaltacağını, ancak trafik kültürünün doğru davranışı kalıcı hale getireceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, “Ceza anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz” diyerek, sürücülere hız kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

2024 yılındaki trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %47,2’si hız… pic.twitter.com/JfrKQXZGFJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2025