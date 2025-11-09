Eskişehir’de gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan (38), 28 Ekim’de başına gelmeyen kalmadı. Kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen bir nedenle bomba gibi patladı. Patlama sırasında yükselen alevleri söndürmeye çalışan Özcan, yaşadığı şoku anlattı.

Özcan, patlama anını şöyle aktardı:

“Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. Ses çıkınca irkilip geri çekildim. Bir anda bomba gibi patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Sonra yangın çıkmasın diye üfleyerek söndürmeye çalıştım. Gerçekten son anda kurtardım, yüzüm yanabilirdi.”

Olay, Özcan’ın iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Patlama sonrası bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, çalışma masasında hasar oluştu.

Daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu belirten Özcan, bilgisayarın patlaması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi:

“Ne duydum ne gördüm. Yetkili servise ulaştım, onlar da daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. İnceleme sonucunu bekleyeceğiz. Artık aleti şarjda tutmamaya çalışıyorum, çevremdeki insanlar da aynı şekilde dikkat ediyor.”

Özcan, yaşadığı olayın ardından hem kendisinin hem çevresindekilerin tedirgin olduğunu belirtti.