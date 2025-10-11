Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Artıkabat Mahallesi Paslıoğlu Sokak’ta meydana gelen yangında, iki evde büyük çapta hasar oluştu.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Hatice O.’ya ait 2 katlı ahşap evde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Alevler Yan Bitişikteki Eve Sıçradı

Mahalle sakinlerinin alevleri fark edip itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki tek katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, uzun süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında, her iki ev de tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.