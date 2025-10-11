Olası sel afetlerine karşı hazırlık kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta; AFAD, itfaiye arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 110 personel görev aldı.

Senaryo: Selde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Safranbolu ilçesi Kadıbükü Köyü Köprüsü mevkisinde yapılan tatbikatta, senaryoya göre meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir otomobilde mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Ekipler, botla suya inerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı ve güvenli şekilde kıyıya taşıdı. Kurtarılan kişiler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Amaç: Afetlere Karşı Hazırlık ve Koordinasyon

Tatbikatın amacı, afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olarak açıklandı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların gerçek afet durumlarında zamanında ve doğru müdahale için büyük önem taşıdığını belirtti.