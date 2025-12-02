Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”