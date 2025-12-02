Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler, sempozyumda yer alan kişilere ait korumaların uzun namlulu silahlarla salonda bulunduğu iddiaları üzerine kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın inceleme süreci kapsamında tüm görüntülerin ve görevlilerin rolünün detaylı şekilde değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA