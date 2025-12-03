Gürcistan, yeni yılda sınır kapılarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Ülke yönetimi, 1 Ocak 2026’dan itibaren Türkiye’den giriş yapacak vatandaşlar için seyahat ve sağlık sigortasını zorunlu hale getirdi. Uygulama, hem kara hem hava sınırlarından geçişlerde geçerli olacak.

Böylece Türkiye’den giriş yapacak herkes, kimlik veya pasaportunu sunmanın yanı sıra geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi göstermek zorunda olacak.

Yeni zorunluluk, özellikle sık sık Batum’a günübirlik giden yolcuları da yakından ilgilendiriyor.

Türkiye ile Gürcistan arasında kimlikle geçiş uygulaması sürmeye devam ederken, sigorta şartının eklenmesiyle birlikte sınır kapılarında yeni bir kontrol süreci başlayacak.