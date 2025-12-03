Kırşehir’de ortaöğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyler için ücretsiz KPSS hazırlık kursları başladı.

Kentte kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli bireylere yönelik önemli bir adım atıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen KPSS hazırlık kursları, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kurslar, ortaöğretim ve ön lisans mezunu engelli bireylerin sınav sürecine akademik ve psikolojik açıdan hazırlanmasını hedefliyor. Eğitimler, 19 Nisan’a kadar devam edecek. Kurs sürecinde yalnızca ders verilmekle kalınmayacak; sınav sonrasında da tercih danışmanlığı ve rehberlik desteği sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Murat Sefa Demiryürek, “Kırşehir'de ortaöğretim ve ön lisans düzeyinde engelli erişimimizi artırmak ve kardeşlerimizi KPSS sürecine daha donanımlı hazırlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde kurslarımızı başlattık. Daha dün başlamasına rağmen 71 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Eğitimlerimiz, fazlalık durumundaki öğretmenlerimizin tamamen gönüllülük esasına göre görev almasıyla gerçekleşiyor” dedi.

‘İNSAN ODAKLI BİR GİRİŞİM’

Kursların ardından KPSS tercihlerinde de rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunacaklarını aktaran Demiryürek, “Vatandaşlarımızın da bu sürece ilgisi memnuniyet verici. Burada asıl hedefimiz, engelli bireylerimizin kamuya objektif şartlar altında yerleşmelerine katkı sağlamak. Bu organizasyon tamamen ücretsiz. Öğretmenlerimizin gönüllü desteğiyle yürütülen, insan odaklı bir girişim. İnşallah kursiyerlerimiz, kursun sonunda alacakları yüksek puanlarla kamuya yerleşme hakkı kazanır. Bu vesileyle tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.Kursiyerlerden Fatma Pirhan ise “Kursa yeni başladım ve atanmak için mücadele ediyorum. Bu kursların faydasını görmek için geliyorum. İnşallah atanacağım günleri de sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.Kursiyer velisi Zeynep Açıkbaş da “Kızım burada kursa katılıyor. Devletimize gerçekten çok teşekkür ederiz engellilere böyle büyük bir imkan sunduğu için. Bizim için büyük bir nimet. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” dedi.