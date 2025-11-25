Kaza, dün akşam saatlerinde Batman–Beşiri kara yolu OSB mevkisinde yaşandı. C.B. ve F.B. yönetimindeki iki otomobil, yol çalışması nedeniyle kapatılan yan yola trafik levhaları ve ışıklı işaretlere çarparak girdi. Bozuk zeminde ilerleyen araçlardan öndeki otomobil çukura düşerken, arkadan gelen araç da duramayarak çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu olarak bulunan M.B., B.B., F.B., M.A.B., V.İ. ve K.Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Valilik: “Yolun kapalı olduğunu fark etmemişler”

Batman Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“24.11.2025 tarihinde saat 17.35 sıralarında Batman-Beşiri yolu OSB mevkiinde meydana gelen kazada; iki sürücünün yol çalışması yapılan, trafiğe kapalı yan yola trafik levhaları ve ışıklı trafik işaretlemelerine çarparak girdikleri ve bozuk olan yolda önden giden aracın çukura düştüğü, diğer aracın ise arkadan çarpması neticesinde kazanın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedavileri hastanede devam etmektedir. Sürücüler, yolun kapalı olduğunu fark etmediklerini beyan etmişlerdir.”