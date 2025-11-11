Kızılcahamam Belediyesi’nden rekor promosyon
Kızılcahamam Belediyesi, kadınlara özel düzenlenen Millet Bahçesi Sohbetleri etkinliğinde bu hafta “İlim” konusunu ele alacak.

Paylaşımın, öğrenmenin ve huzurlu sohbetlerin adresi haline gelen Millet Bahçesi, kadınları bir kez daha bir araya getirecek. Etkinlik, 11 Kasım Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi