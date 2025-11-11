Başkan Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer yerdi:

" Kirmir Çayı'mızda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Kirmir Çayı Islah Projemizin gelinen son aşamasını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar değerlendirildi. Doğal ürüne zarar tasarrufu sürdürülen bu proje, hem ilçemizin yoğunluğuna hem de desteğinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacak. Millet Bahçemizle bütünleşecek yeni peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Kirmir Çayı'nda, hemşehri nefeslerimizin alacağı, doğayla iç içe keyifli bir yaşam alanına dönüşecek."

Kirmir Çayı’mızda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor 🌿



Kirmir Çayı Islah Projemizin gelinen son aşamasını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmaları değerlendirdik.



Doğal dokusuna zarar vermeden yürütülen bu proje, hem ilçemizin estetiğine hem de çevresel sürdürülebilirliğine büyük… pic.twitter.com/SbMS7hskVC Kızılcahamam Millet Bahçesi’nde Filistin Temalı Program İçeriği Görüntüle November 10, 2025