Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konut sahibi olmak isteyenlerin 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında Halkbank Kızılcahamam Şubesi veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini duyurdu. Acar, projeye katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.

Acar sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın 81 ilde 500.000 konut projesi kapsamında ilçemizde 50 konut gerçekleştirilecek. Konut sahibi olmak isteyen programımız, 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri ​​arasında Kızılcahamam Halk Bankası Şubesi ve E-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Projenin hayatındaki yöneticileri olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Hemşehrimiz Sn. Murat Kurum'a teşekkürlerimi iletiyorum."

