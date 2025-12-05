Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bal ormanı kurulumu kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki üniversite, Ayhan Şahenk Vakfı ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Bal Ormanı Kurulumu' etkinliğine katılan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin atıl arazilerini bal ormanı kurarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bugünün 'Dünya Toprak Günü' olduğunu anımsatan Uslu, öğrenciler ve akademisyenlerle 5 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Merkezde 250 arı kolonisi kuracaklarını belirten Uslu, 'Bundan sonraki süreçte de bunu 300-350'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerimize her zaman destekte bulunan Orman İşletme Müdürlüğümüze ve aynı zamanda Ayhan Şahenk Vakfımızın yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

Ayhan Şahenk Vakfı Genel Müdürü Zafer Nuri Eraslan da kamu yararına hizmet veren bir vakıf olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de vakıf faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Ersarslan, 'Çeşitli alanlarda faaliyetimiz var ama bizim önem verdiğimiz konulardan biri de çevre konusudur. Türkiye'nin değişik yerlerinde 7 ormanımız ve 570 bin dikili ağacımız var. Bu bal ormanı bizim oluşturduğumuz ormanların içinde farklı bir yere sahip. Üniversite bünyesi içinde bir orman. Bu ormana katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.' İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.