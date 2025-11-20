Nurus, Ege'nin merkezi İzmir'de yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Nurus'un 1000 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasında ofis veya evdeki çalışma alanlarına yönelik teknoloji, mühendislik ve yaşam deneyimini bir araya getiren ürünlerini kullanıcıları ile buluşmaya hazır. Açılışta konuşan Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, "Teknoloji, mühendislik ve tasarım gücüyle üretimin geleceğini şekillendiren Nurus, yüzyıla yakın tecrübesiyle çalışma alanlarında kalıcı değer yaratıyor. Uzun yıllardır Ege Bölgesi'nde hizmet veren marka, ürün çeşitliliğini büyük işletmeler, KOBİ'ler ve bireysel kullanıcılarıyla yeni mağazasında buluşturuyor" dedi.

'İZMİR'DE DAHA GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYOR'

Temellerinin 1927 yılında atılan ve bugün 99 yaşında olan Nurus'un sahip olduğu mühendislik ve üretim gücünün İzmir'de daha görünür kılmayı hedeflediğini söyleyen Gökyay, "Nurus, yeni mağazasını başta mimarlar, proje yöneticileri, girişimciler ve profesyoneller olmak üzere tüm kullanıcılarının bir araya gelebileceği bir etkileşim alanı olarak konumluyor. Kullanıcılar, mağaza içindeki yenilikçi çalışma alanları ve özel tasarımı ile sessizlik ve akustik konforu sunan Calma ürünü sayesinde podcast çekimi yapabiliyor, dijital medya için içerik üretebiliyor ve ayrıca küçük ekipli toplantılarını ve networking buluşmalarını gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.

'16 ÜRETİM HATTIMIZ İLE YÜZDE 95'İ AŞAN BİR DİKEY ÜRETİM GÜCÜNE SAHİBİZ'

Nurus'un yaklaşık bir asır önce Ankara'da küçük bir atölyede başlayan yolculuğunun bugün uluslararası standartlarda mühendislik çözümleri üreten global bir başarıya ulaştığını vurgulayan Gökyay, "Ege Bölgesi'ndeki yeni yatırımımız, büyüme ve bölgesel etki stratejimizin önemli bir aşamasını oluşturuyor. İzmir'de de Nurus'u mühendislik gücünü tasarımla buluşturan, uzun vadeli değer yaratan akıllı yatırım ürünleri markası olarak konumlandırıyoruz. Fabrikamızda bulunan 16 üretim hattımız ile yüzde 95'i aşan bir dikey üretim gücüne sahibiz. Bir ürünün tüm bileşenlerini kendi tesislerimizde üretebiliyoruz. Ayrıca hem insan sağlığına duyarlı hem de dayanıklılığı yüksek çözümler geliştiriyoruz. Calma ürünümüz bunun en güzel örneği. Ürün tasarımlarımızın merkezine insanı, konforu ve modern çalışma dinamiklerini koyan yaklaşımımız var. İzmir'deki yeni merkezimizle, bu deneyimi Ege Bölgesi'ne daha geniş kapsamlı taşıyacağız" dedi.

'İHRACAT BAŞARISINDA GÜÇLÜ İŞ ORTAKLIĞI EKOSİSTEMİ KRİTİK ROL OYNUYOR'

Nurus'un ihracat başarısında güçlü bir iş ortaklığı ekosisteminin kritik rol oynadığını vurgulayan Gökyay, "Ürün çeşitliliğimizi ve teknolojik gücümüzü, güçlü bir bayi ağı aracılığıyla dünyaya taşıyoruz. Bugün 45'ten fazla ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 'İhracatını en hızlı geliştiren marka' ödülüne layık görüldük. Türkiye'de özellikle pandemi ile ofis koltuklarının insan sağlığı üzerindeki önemi iyice arttı. Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Bu başarımızı Türk sanayicisinin küresel arenadaki gücü olarak kabul edebiliriz. Bayilik kavramını da yalnızca belirli bir bölgeyi temsil eden geleneksel bir model olarak değil; yurt içi ve uluslararası başarılara ortaklık, birlikte büyüme platformu olarak görüyor ve devam ediyoruz. Bizi başarılarımızda ve açılışımızda yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verdi.

'NURUS'U BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLARAK ADLANDIRIYORUZ'

Masa, dolap gibi birtakım ürünleri düşük dijital teknolojilerle üretilebilmek mümkünken ofis koltuğu gibi ürünlerin plastik enjeksiyon, poliuretandan gibi malzemelerden oluştuğunu söyleyen Gökyay, "Nurus'un kendi yapısındaki yaklaşık 16 ayrı üretim hattı ile enerjiyi de güneşten üreterek, tamamen dikey bir entegrasyon içerisinde bütün parçaları bünyemizde üretiyoruz. İtalya'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafya içerisinde, bu tarz komponentleri kendi içerisinde üretebilip, yeterli olan yegane firmalardan bir tanesiyiz. Çok yüksek bir teknoloji kullanıyoruz. O yüzden Nurus'u bir teknoloji şirketi olarak adlandırıyoruz. Nurus'un, Ege'yi temsil eden İzmir'deki yerimiz bin metrekarelik bir alan. Şu anda İzmir'deki en büyük mobilya deneyim merkezi olabilir. 99 yıllık tarihimizin içerisinde evden gelen bir kültürümüz de var. O yüzden sadece düz masa sandalye değil, çoklu mekanlarda, evin içerisinde, çalışma alanında kullanabileceğiniz ürünler de var. Çocuklar için de çalışma sandalyesi var. Çünkü çocuklar çok ciddi süre ders çalışıyor. Onların iskelet sistemlerini baştan kurguluyor olmak, koruyabiliyor olmak son derece önemli. Daha sonraki hayatlarında fiziksel oluşumları açısından ve bütün bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ OFİS KOLTUĞUNDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLMAK'

Hedeflerinin ofis koltuğunda Avrupa'nın en büyük üreticilerinden bir tanesi haline gelmek olduğunu vurgulayan Gökyay, "Ege Bölgesi son 10 senedir çok gelişiyor. İzmir'de daha önce çok fazla olmayan ofis binaları, fabrikaların içerisinde çalışma alanlarının kaliteli olması, aynı zamanda bireysel çalışanın İzmir'e ve Ege bölgesine çok daha fazla yerleşmeye başlaması, bizim daha iyi hedeflerle burada bulunmamızı sağladı. Dolayısıyla burada direkt müşterimizle birebir temastayız. Burası sadece bir satış mağazası değil, aynı zamanda mimarların, iç mimarların, insan kaynaklarının, şirketlerin teknoloji tarafına bakan kişilerin bir araya gelebilecekleri, etkileşim kurabilecekleri bir alan. Her ay bir ya da 2 tane etkinliğimizi burada düzenlemeyi ve insanları bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü fiziksel bir alanı tasarlarken süreç yönetiminden, bilgi teknolojilerinden, mimariden ayrı tutmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu 3-4 ayrı disiplinin bir araya gelmesi daha iyi çalışan memnuniyeti, daha verimli alanların olmasını sağlıyor. Her ay yaklaşık 150 bin metrekare ofis alanının içerisinde bulabiliyoruz. Bütün dünyadan almış olduğumuz bilgiyi de Ege Bölgesi'nden ve İzmir'den aktarmak bizim açımızdan önemli" diye konuştu.