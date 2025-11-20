Motorine Bu Cuma Zam Yolda
Akaryakıt piyasalarından gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu Cuma gece yarısından itibaren yeni bir zam yapılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle motorin fiyatlarının tekrar güncellenmesinin gündemde olduğunu ifade ediyor.
Beklenen zammın, motorin litre fiyatını birçok şehirde 60 TL eşiğinin üzerine taşıyabileceği belirtiliyor.
Zam Neden Geliyor?
Motorin fiyatlarında beklenen artışın birkaç temel nedeni bulunuyor:
-
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hareketlilik, maliyetleri yukarı çekiyor.
-
Döviz kuru etkisi
Akaryakıt fiyatları büyük oranda döviz cinsinden belirlendiği için, kurda yaşanan yükseliş pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.
-
Dağıtım ve rafineri maliyetlerinin artması
Lojistik ve işleme maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyat güncellemelerinde belirleyici rol oynuyor.
Zam Sonrası Fiyatlar Nasıl Olabilir?
Zam beklentisine göre büyük şehirlerde öngörülen seviyeler şöyle:
-
İstanbul: 59–61 TL
-
Ankara: 60–62 TL
-
İzmir: 60–62 TL
Bazı doğu ve güneydoğu illerinde fiyatların 62 TL’nin üzerine çıkması muhtemel görülüyor.