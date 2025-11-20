Ayrıca sektörün desteklenmesi için nisan ve mayıs aylarını kapsayan havaalanı hizmet indirimleri, vergi avantajları ve erken rezervasyon çağrısı gibi yeni destek paketlerini de duyurdu.

AKTOB Resort Turizm Kongresi Antalya’da Başladı

Antalya’da düzenlenen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, “Yeni Stratejilerle Fark Yarat” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve çok sayıda turizm temsilcisi katıldı.

Kongrede konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin küresel bir turizm markası haline geldiğini belirterek 2025 yılında yaşanan krizlere rağmen yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını açıkladı.

Turizmde Rekor: 50 Milyar Dolar Gelir ve Gecelik Harcamada Artış

Ersoy, 2024 yılında yabancı turistlerin gecelik harcamasının yüzde 9 artarak 116 dolara, toplam turizm gelirinin ise yüzde 5,7 yükselerek 50 milyar doları aştığını vurguladı.

2024’te 61,1 milyar dolar gelirle dünya sıralamasında 7’nciliğe yükseldiklerini, 2017’ye kıyasla gelirlerin yüzde 100 arttığını belirtti.

“Turizmi 81 İle ve 12 Aya Yayacağız”

Ersoy, bakanlığın hedefinin turizmi tüm yıla yaymak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Türkiye artık gastronomiden spora, inanç turizminden sağlığa kadar 60’tan fazla turizm ürünüyle dört mevsim deneyimlenebilen bir cazibe merkezi.”

2026’da 800 Arkeolojik Çalışma

“Geleceğe Miras” projesi kapsamında 2026 yılında 800 arkeolojik kazı yürütüleceğini belirten Ersoy, Efes, Side, Aspendos, Phaselis ve Olympos gibi birçok antik kentte yapılan çalışmaların turizme büyük katkı sağladığını söyledi.

Bu yıl 27 müze ve ören yerinde 550 bin ziyaretçinin gece müzeciliği ile ağırlandığını açıkladı.

GoTürkiye Tanıtımları 200 Ülkede Sürdürülüyor

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile 200’e yakın ülkede tanıtım çalışmalarının devam ettiğini belirten Ersoy, GoTürkiye’nin sosyal medya platformlarında 21,2 milyon takipçiye ulaştığını ifade etti.

Türk dizilerinin tanıtımda aktif olarak kullanıldığını söyleyen Bakan Ersoy, İstanbul ve Antalya temalı iki mini dizinin 2,5 milyar izlenme aldığını vurguladı.

2026 İçin Nisan–Mayıs Uyarısı ve Yeni Destekler

Bakan Ersoy, küresel ısınma nedeniyle son yıllarda nisan ve mayıs aylarının geçmişe kıyasla daha soğuk geçtiğine dikkat çekti. Bu nedenle turizmcilerin esnek davranması gerektiğini belirtti:

Kış sübvansesi uygulamaları yeniden başlatıldı.

Antalya, Bodrum ve Dalaman’da vergi indirimleri nisan ve mayısı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Havacılık hizmetlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. Bu sayede nisan-mayıs uçak biletlerinde yüzde 5 düşüş elde edildi.

Otelcilere erken rezervasyon indirimlerini kapatmama çağrısı yapıldı.

Ersoy, “Nisan-mayıs kaymaları bir süre daha devam edecek. Rakiplerimiz Körfez ülkeleri oyuna daha çok girmiş durumda, biz de gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Turizmde Yeni Tasarım Dönemi

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde artık “iyi olmanın yetmediğini”, yeni stratejilerle farklılaşmanın zorunlu hale geldiğini belirtti.

Kavaloğlu, Antalya’nın bugün golf, spor, sağlık ve resort turizminin dünyanın en güçlü destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.