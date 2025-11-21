Mersin Valiliği, AFAD'ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) projesi çerçevesinde yüksek sesli siren ve anons testlerinin yapılacağını, vatandaşların panik olmaması için uyarıda bulundu. Bu kapsamda test için dün kent genelinde siren sesleri yükseldi. Yüksek sesli siren sırasında sokakta oyun oynayan 2 çocuk bir anda esas duruşa geçti. Çocukların bu davranışı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AFAD tarafından siren ve anons testlerinin zaman zaman yapılacağı bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA